Сабвуфер ACV VALID V12D2 12"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428295
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
нет
Высота, см
30
Импеданс
2+2 Ом
Количество динамиков
1
Количество полос
1
Корзина
штампованная
Магнит
ферритовый
Материал диффузора
полипропилен
Материал корзины
сталь
Мощность
2300 Вт
Особенности
увеличенные ферритовые кольца
Полная добротность (Qts)
0.57
Резонансная частота (Fs)
34
Тип корпуса
закрытый
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
89 дБ
Ширина, см
31
Эквивалентный объем (Vas)
26.6
Размеры в упаковке, см
36х36х22
Вес, кг.
7
Описание товара Сабвуфер ACV VALID V12D2 12"
Сабвуфер ACV VALID - это высокая производительность и качество сборки для воспроизведения глубоких насыщенных басов при высоких уровнях SPL. Корзина с усиленными рёбрами жёсткости и антирезонансным покрытием делают линейку VALID одной из самых надежных на сегодняшний день. Высокотемпературная (до 280°C), 2,5" звуковая катушка BASV с высотой намотки 36 мм. За счет конструкции динамика, отборных материалов и увеличенных ферритовых колец, магнитная система способна выдать наибольшее звуковое давление и мощность.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
нет
Высота, см
30
Импеданс
2+2 Ом
Количество динамиков
1
Количество полос
1
Корзина
штампованная
Магнит
ферритовый
Материал диффузора
полипропилен
Материал корзины
сталь
Мощность
2300 Вт
Развернуть
Особенности
увеличенные ферритовые кольца
Полная добротность (Qts)
0.57
Резонансная частота (Fs)
34
Тип корпуса
закрытый
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
89 дБ
Ширина, см
31
Эквивалентный объем (Vas)
26.6
Сабвуфер ACV VALID - это высокая производительность и качество сборки для воспроизведения глубоких насыщенных басов при высоких уровнях SPL. Корзина с усиленными рёбрами жёсткости и антирезонансным покрытием делают линейку VALID одной из самых надежных на сегодняшний день. Высокотемпературная (до 280°C), 2,5" звуковая катушка BASV с высотой намотки 36 мм. За счет конструкции динамика, отборных материалов и увеличенных ферритовых колец, магнитная система способна выдать наибольшее звуковое давление и мощность.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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