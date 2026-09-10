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Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт 270781 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт 270781

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Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт&quot; арт.270781 - фото 1
Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт&quot; арт.270781 - фото 2
Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт&quot; арт.270781 - фото 3
Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт&quot; арт.270781 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 7 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Количество деталей
62
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт&quot; арт.270781 - фото 1
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт&quot; арт.270781 - фото 2
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт&quot; арт.270781 - фото 3
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт&quot; арт.270781 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 410 руб.  3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413973
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 7 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон, пластик
Количество деталей
62
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
Комплектация
правила игры (на русском), игровое поле, 34 карточки с частями лабиринта, 24 секретных карточки, 4 фишки, упаковка.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х27х11
Вес, г.
500

Описание товара Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт 270781

Настольная игра для детей от Ravensburger — это захватывающее и развивающее развлечение, специально созданное для детей от 7 лет. Ravensburger, известный своим качеством и инновациями в мире настольных игр, предлагает уникальный игровой опыт, который объединяет игроков в команду и развивает стратегическое мышление. Эта игра предназначена для двух и более участников, что делает ее отличным выбором для семейных вечеров, детских праздников или дружеских встреч. Игровой процесс увлекает своей динамикой и разнообразием сценариев, что позволяет детям развивать умственные способности, внимание и социальные навыки. С Ravensburger дети смогут погрузиться в удивительный мир настольных игр, где каждое действие ведет к новым открытиям и победам. Игры от этого бренда отличаются высоким качеством материалов и красочным оформлением, что делает их привлекательными и долговечными. Настольная игра Ravensburger — идеальный способ провести время весело и с пользой!

Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт 270781




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 7 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон, пластик
Количество деталей
62
Среднее время игры, в минутах
20-30 мин.
Комплектация
правила игры (на русском), игровое поле, 34 карточки с частями лабиринта, 24 секретных карточки, 4 фишки, упаковка.
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра для детей от Ravensburger — это захватывающее и развивающее развлечение, специально созданное для детей от 7 лет. Ravensburger, известный своим качеством и инновациями в мире настольных игр, предлагает уникальный игровой опыт, который объединяет игроков в команду и развивает стратегическое мышление. Эта игра предназначена для двух и более участников, что делает ее отличным выбором для семейных вечеров, детских праздников или дружеских встреч. Игровой процесс увлекает своей динамикой и разнообразием сценариев, что позволяет детям развивать умственные способности, внимание и социальные навыки. С Ravensburger дети смогут погрузиться в удивительный мир настольных игр, где каждое действие ведет к новым открытиям и победам. Игры от этого бренда отличаются высоким качеством материалов и красочным оформлением, что делает их привлекательными и долговечными. Настольная игра Ravensburger — идеальный способ провести время весело и с пользой!
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Отзывы


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