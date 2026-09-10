Развивающий модуль Куб(5 в 1)в коробке VIGA VG58506
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающий центр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%7 000 руб. 9 299 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391975
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающий центр
Комплектация
игровой центр, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х33
Вес, кг.
4.25
Описание товара Развивающий модуль Куб(5 в 1)в коробке VIGA VG58506
Деревянный игровой центр 5-в-1 содержит проволочный лабиринт с забавными фигурками, сортер, доску для рисования, деревянный лабиринт и часы. Проволочный лабиринт можно перевернуть внутрь кубика для удобства хранения и транспортировки. Игрушка выполнена из высококачественной древесины.
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Бренд
Тип товара
Развивающий центр
Комплектация
игровой центр, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Деревянный игровой центр 5-в-1 содержит проволочный лабиринт с забавными фигурками, сортер, доску для рисования, деревянный лабиринт и часы. Проволочный лабиринт можно перевернуть внутрь кубика для удобства хранения и транспортировки. Игрушка выполнена из высококачественной древесины.
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