Описание товара Отражатель Lastolite LL LR83302 SkyRapid черный 3х3м

БОЛЬШОЙ чехол из черного велюра расширяет возможности существующей рамы Skylite размером 3 х 3 м, самой большой панели в линейке, предлагающей огромную рабочую зону для максимального контроля света. Эта панель слишком велика, чтобы ее можно было держать в руках, поэтому она идеально поддерживается на стойках (с помощью дополнительного разъема Griphead LL LA8446). В качестве маски панель «Черный велюр» можно использовать для блокировки или отметки нежелательного окружающего света от сцены или объекта, такого как оконный свет или интенсивный дневной свет, который нельзя переместить или выключить. В качестве альтернативы, черный велюр размером 3 х 3 м также можно использовать в качестве отрицательной заливки с использованием поверхности Black Velour для уменьшения эффекта окружающего света, создавая более драматический контрастный тональный баланс, или для создания или увеличения теневых областей. Черный велюр размером 3 x 3 м расположен рядом с существующими крышками диффузора с упором 1,25 и 0,75 ступени того же размера. Skylite Rapid Панели Skylite Rapid - идеальное решение для создателей изображений, которым необходимо рассеивать, блокировать, вычитать или отражать источник света даже в самых сложных ситуациях. Легкая алюминиевая жесткая рама, обеспечивающая быструю сборку, обеспечивает максимальную стабильность даже в ветреную погоду, в то время как быстроразъемные крышки обеспечивают широкий диапазон диффузионных и отражающих / неотражающих поверхностей. Каждый каркас складывается в аккуратный, компактный и очень портативный жесткий футляр для переноски. Линейка Skylite доступна в 5 размерах: МАЛЕНЬКИЙ 1,1 м x 1,1 м (3 фута 6 дюймов x 3 фута 6 дюймов) СРЕДНИЙ 1,1 м x 2 м (3 фута 6 дюймов x 6 футов 6 дюймов) MIDI с размером 1,5 м x 1,5 м (5 футов x 5 футов) БОЛЬШОЙ 2 м x 2 м (6 футов 6 дюймов x 6 футов 6 дюймов) БОЛЬШОЙ при 3 м x 3 м (10 футов 10 футов)