Фильтр градиентный Hoya GRAD ND32 PRO 77мм
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Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384154
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
77
Производитель
Япония
Тип светофильтра
градиентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х4
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр градиентный Hoya GRAD ND32 PRO 77мм
Фильтры HOYA PRO ND уменьшают количество света, попадающего в объектив. Позволяя вести съемку при ярком освещении на открытой диафрагме и использовать более длинные выдержки для достижения эффекта динамики.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
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Бренд
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
77
Производитель
Япония
Тип светофильтра
градиентный
Страна производитель
Китай
Фильтры HOYA PRO ND уменьшают количество света, попадающего в объектив. Позволяя вести съемку при ярком освещении на открытой диафрагме и использовать более длинные выдержки для достижения эффекта динамики.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
Достоинства:
1. Высокое качество материалов и изготовления, многослойное просветление, Made in Japan
2. Компактные размеры (низкопрофильный фильтр) и небольшой вес
3. Может накручиваться сверху на защитный фильтр, но лучше устанавливать непосредственно перед передней линзой объектива, для предотвращения переотражений и потери оптического качества
4. Удобнее в использовании чем квадратные фильтры Cokin, хотя такой конструктив тоже имеет свои ограничения
Недостатки:
Пожалуй цена, в KotoFoto она была самой низкой, по текущему курсу RUB/USD она должна быть еще ниже раза в полтора, но премиальные японские светофильтры постепенно вымываются из продажи и выбор только один - покупать пока есть
Комментарий:
Фильтр привлёк своей практичностью в использовании и качеством оптики, подробнее с примерами фото можно прочитать по ссылке: https://hoyafilters.ru/product/prond32_grad/
Можно за копейки купить градиентные фильтры китайских производителей, но они убивают качество премиальных японских объективов, в чем у меня уже был повод убедиться, поэтому такая экономия не оправдана.
Фильтр спроектирован так, что как бы вы не сориентировали кадр, вертикально, или горизонтально, в верхней части кадра, со стороны неба вы всегда будете иметь 5 стопов затемнения, для съемки вечерних пейзажей и качественной проработки экспозиции земли и неба.
У меня не было возможности в этом убедиться, но на мой взгляд для дневной съёмки больше подойдёт PROND16 GRAD, а для вечерней - PROND32 GRAD, так как вечером перепад яркостей между небом и землёй намного выше.
Фильтр имеет метку на наружной части оправы, позволяющую точно его сориентировать относительно снимаемой сцены
Фильтр градиентный Hoya GRAD ND32 PRO 77мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фильтр градиентный Hoya GRAD ND32 PRO 77мм
Достоинства:
1. Высокое качество материалов и изготовления, многослойное просветление, Made in Japan
2. Компактные размеры (низкопрофильный фильтр) и небольшой вес
3. Может накручиваться сверху на защитный фильтр, но лучше устанавливать непосредственно перед передней линзой объектива, для предотвращения переотражений и потери оптического качества
4. Удобнее в использовании чем квадратные фильтры Cokin, хотя такой конструктив тоже имеет свои ограничения
Недостатки:
Пожалуй цена, в KotoFoto она была самой низкой, по текущему курсу RUB/USD она должна быть еще ниже раза в полтора, но премиальные японские светофильтры постепенно вымываются из продажи и выбор только один - покупать пока есть
Комментарий:
Фильтр привлёк своей практичностью в использовании и качеством оптики, подробнее с примерами фото можно прочитать по ссылке: https://hoyafilters.ru/product/prond32_grad/
Можно за копейки купить градиентные фильтры китайских производителей, но они убивают качество премиальных японских объективов, в чем у меня уже был повод убедиться, поэтому такая экономия не оправдана.
Фильтр спроектирован так, что как бы вы не сориентировали кадр, вертикально, или горизонтально, в верхней части кадра, со стороны неба вы всегда будете иметь 5 стопов затемнения, для съемки вечерних пейзажей и качественной проработки экспозиции земли и неба.
У меня не было возможности в этом убедиться, но на мой взгляд для дневной съёмки больше подойдёт PROND16 GRAD, а для вечерней - PROND32 GRAD, так как вечером перепад яркостей между небом и землёй намного выше.
Фильтр имеет метку на наружной части оправы, позволяющую точно его сориентировать относительно снимаемой сцены