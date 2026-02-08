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Настольная игра GaGa games Дэни GG198 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра GaGa games Дэни GG198

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Настольная игра Дэни - фото 2
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Настольная игра Дэни - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
  • Настольная игра Дэни - фото 1
  • Настольная игра Дэни - фото 2
  • Настольная игра Дэни - фото 3
  • Настольная игра Дэни - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383448
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х4
Вес, г.
470

Описание товара Настольная игра GaGa games Дэни GG198

Мальчик Дэни слышит голоса, и, кстати, вы – один из них. И вы не желаете замолкать. Действуйте все вместе, общаясь между собой с помощью воспоминаний Дэни, чтобы остаться в его голове! Если же вам досталась роль мальчика, то старайтесь помешать им, чтобы заставить исчезнуть, не раскрывая себя!. В свой ход игрок показывает остальным участникам карту идеи, на которой написаны пять слов. Карта выбора указывает этому игроку на слово, которое нужно объяснить. Для этого используются карты воспоминаний их можно выкладывать на стол как угодно – показывать изображения на них полностью, закрывать части рисунка, класть друг на друга и даже вообще не открывать, а оставить лежать рубашкой вверх. Если остальные игроки смогли угадать слово, то победа в этом раунде за Личностями, если же нет, то выигрывает Дэни.

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Дэни GG198

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
София Х.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали для набора в подарок. Открывать не стали. Внешне выглядит красиво, достойно
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Александра Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороша интересная игра, купила семье на новый год, всем очень понравилось
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие карточки. Атмосверно нуарные и мрачновато сочные. Для игр в компании пойдет. Прикольные.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
карточки в хорошем состояние, пришли вовремя, советую
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Игра очень интересная! С огромным удовольствием играли вместе с детьми большой компанией на новогодних каникулах. Еще плюс у этой игры, что существует приложение, с ним очень атмосферно проходит игра.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
очень рекомендую игру Дэни. одна из лучших головоломок за последние 5 лет на рынке настолок
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Дарья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая игра для компании, интересно посмотреть кто как мыслит. Эта версия нравится всем больше, чем « Дени едет в Голивуд»
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
интересная игра правда все в компании играли в первые
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Илона С.

Достоинства:


Комментарий:
Игра очень классная. Сначала она кажется не понятной, но потом становится очень интересно. Очень советую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
всё красиво:), пришло быстро. Если удастся поиграть в ближайшее время, дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Диана Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая игра для компании. Что-то между мафией и имаджинариум.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Алина К.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в хорошем состоянии, очень любим с друзьями эту игру)
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Софья С.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка только пленка, но доставка отличная, уголки коробки целые. На подарок подойдет Саму игру беру второй раз, сейчас на подарок. Первая коробка дома, очень интересная игра, смесь элиас, крокодила и мафии
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Упаковка целостная, брал в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
супер игра. играем взрослыми, 4 или 6 чел. не надоедает, оба комплекта взяли
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра! Доставка своевременно. Упаковано отлично!
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Диана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Игра очень понравилась,простые правила,но затягивает и интересно наблюдать как по-разному люди воспринимают одни и те же картинки
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
А

Достоинства:


Комментарий:
коробка была обёрнута обычным тоненьким полиэтиленом, но всё равно пришла целой. очень интересная игра, в жанре «один загадывает, остальные отгадывают» — самая любимая
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Данилова С.

Достоинства:


Комментарий:
Подарили друзьям на день рождения, они сказали, что шикарная игра, и не одноразовая
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра для большой компании и не не очень большой) Качество карточек отличное, картон хороший, сама печать тоже на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Ksenija P.

Достоинства:


Комментарий:
отличная игра! и с юмором и с воображением. интересно играть с новыми интересными знакомыми. люди открываются - завораживающе!
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра, правила простые, увлекает даже тех, кто не любит настолки
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, брала на подарок, брат доволен, обе части ему понравились!
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество печати, игра интересная не обычная, заставляет включить фантазию
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Айгуль Х.

Достоинства:


Комментарий:
Игра красивая, всё пришло в комплектации, пока не удалось поиграть на большую компанию
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
классная игра, сложнее имаджинариума, но веселее. в первый раз запутались, но потом распутались
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Игонина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересная, постоянно с друзьями играем. Все в идеальном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Алиса О.

Достоинства:


Комментарий:
Смесь визуала и мафии. Довольно весело. Пришла в хорошем состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Максим О.

Достоинства:


Комментарий:
прикольно. впятером играли. всем понравилось. нужно проявить фантазию. а так же внимательно прочтите правила.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Василий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Игра очень интересная, всем, с кем играл, понравилась. Сделана качественно.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
игра интересная . долго вникаешь в правила ,но потом игроки раскрываются и узнаешь много нового ))))
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень интересная игра, что-то есть от имаджинариум и от мафии. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра. Не взяла т.к. одновременно с подругой купили одинаковые в общую компанию игроков
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная настолка, качественная. Карточек много, все в хорошей упаковке.
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Игру брали в подарок. К покупателю нет вопросов игра пришла целая, оригинальная. Но я бы сказал что игра многим не подойдет. Сочтут скучной.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
отличное полиграфическое исполнение, да и сама игра очень необычная, заставляет действовать нестандартно
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Игра уникальная. Таких правил не встречал. Похож на Имоджинариум с нотками Мафии.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Опыт с этой игрой уже был, решили приобрести в подарок. Получатель доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Игра очень понравилась. Если сомневаетесь покупать или нет, то покупайте: смесь мафии с эмоджинариумом
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Мария О.

Достоинства:


Комментарий:
Довольно сложная игра в плане восприятия, мозг заставляет подумать, но интересно



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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Страна производитель
Китай
Описание
Мальчик Дэни слышит голоса, и, кстати, вы – один из них. И вы не желаете замолкать. Действуйте все вместе, общаясь между собой с помощью воспоминаний Дэни, чтобы остаться в его голове! Если же вам досталась роль мальчика, то старайтесь помешать им, чтобы заставить исчезнуть, не раскрывая себя!. В свой ход игрок показывает остальным участникам карту идеи, на которой написаны пять слов. Карта выбора указывает этому игроку на слово, которое нужно объяснить. Для этого используются карты воспоминаний их можно выкладывать на стол как угодно – показывать изображения на них полностью, закрывать части рисунка, класть друг на друга и даже вообще не открывать, а оставить лежать рубашкой вверх. Если остальные игроки смогли угадать слово, то победа в этом раунде за Личностями, если же нет, то выигрывает Дэни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
София Х.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали для набора в подарок. Открывать не стали. Внешне выглядит красиво, достойно
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Александра Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороша интересная игра, купила семье на новый год, всем очень понравилось
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие карточки. Атмосверно нуарные и мрачновато сочные. Для игр в компании пойдет. Прикольные.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
карточки в хорошем состояние, пришли вовремя, советую
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Игра очень интересная! С огромным удовольствием играли вместе с детьми большой компанией на новогодних каникулах. Еще плюс у этой игры, что существует приложение, с ним очень атмосферно проходит игра.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
очень рекомендую игру Дэни. одна из лучших головоломок за последние 5 лет на рынке настолок
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Дарья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая игра для компании, интересно посмотреть кто как мыслит. Эта версия нравится всем больше, чем « Дени едет в Голивуд»
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
интересная игра правда все в компании играли в первые
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Илона С.

Достоинства:


Комментарий:
Игра очень классная. Сначала она кажется не понятной, но потом становится очень интересно. Очень советую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
всё красиво:), пришло быстро. Если удастся поиграть в ближайшее время, дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Диана Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая игра для компании. Что-то между мафией и имаджинариум.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Алина К.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в хорошем состоянии, очень любим с друзьями эту игру)
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Софья С.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка только пленка, но доставка отличная, уголки коробки целые. На подарок подойдет Саму игру беру второй раз, сейчас на подарок. Первая коробка дома, очень интересная игра, смесь элиас, крокодила и мафии
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Упаковка целостная, брал в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
супер игра. играем взрослыми, 4 или 6 чел. не надоедает, оба комплекта взяли
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра! Доставка своевременно. Упаковано отлично!
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Диана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Игра очень понравилась,простые правила,но затягивает и интересно наблюдать как по-разному люди воспринимают одни и те же картинки
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
А

Достоинства:


Комментарий:
коробка была обёрнута обычным тоненьким полиэтиленом, но всё равно пришла целой. очень интересная игра, в жанре «один загадывает, остальные отгадывают» — самая любимая
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Данилова С.

Достоинства:


Комментарий:
Подарили друзьям на день рождения, они сказали, что шикарная игра, и не одноразовая
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра для большой компании и не не очень большой) Качество карточек отличное, картон хороший, сама печать тоже на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Ksenija P.

Достоинства:


Комментарий:
отличная игра! и с юмором и с воображением. интересно играть с новыми интересными знакомыми. люди открываются - завораживающе!
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра, правила простые, увлекает даже тех, кто не любит настолки
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, брала на подарок, брат доволен, обе части ему понравились!
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество печати, игра интересная не обычная, заставляет включить фантазию
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Айгуль Х.

Достоинства:


Комментарий:
Игра красивая, всё пришло в комплектации, пока не удалось поиграть на большую компанию
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
классная игра, сложнее имаджинариума, но веселее. в первый раз запутались, но потом распутались
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Игонина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересная, постоянно с друзьями играем. Все в идеальном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Алиса О.

Достоинства:


Комментарий:
Смесь визуала и мафии. Довольно весело. Пришла в хорошем состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Максим О.

Достоинства:


Комментарий:
прикольно. впятером играли. всем понравилось. нужно проявить фантазию. а так же внимательно прочтите правила.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Василий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Игра очень интересная, всем, с кем играл, понравилась. Сделана качественно.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
игра интересная . долго вникаешь в правила ,но потом игроки раскрываются и узнаешь много нового ))))
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень интересная игра, что-то есть от имаджинариум и от мафии. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра. Не взяла т.к. одновременно с подругой купили одинаковые в общую компанию игроков
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная настолка, качественная. Карточек много, все в хорошей упаковке.
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Игру брали в подарок. К покупателю нет вопросов игра пришла целая, оригинальная. Но я бы сказал что игра многим не подойдет. Сочтут скучной.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
отличное полиграфическое исполнение, да и сама игра очень необычная, заставляет действовать нестандартно
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Игра уникальная. Таких правил не встречал. Похож на Имоджинариум с нотками Мафии.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Опыт с этой игрой уже был, решили приобрести в подарок. Получатель доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Игра очень понравилась. Если сомневаетесь покупать или нет, то покупайте: смесь мафии с эмоджинариумом
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Мария О.

Достоинства:


Комментарий:
Довольно сложная игра в плане восприятия, мозг заставляет подумать, но интересно


Настольная игра GaGa games Дэни GG198 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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