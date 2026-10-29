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Триммер Centek CT-2177 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Centek CT-2177

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Триммер Centek CT-2177 - фото 1
Триммер Centek CT-2177 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
  • Триммер Centek CT-2177 - фото 1
  • Триммер Centek CT-2177 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 381413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Триммер Centek CT-2177
1 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Размеры в упаковке, см
27х10х5
Вес, г.
600

Описание товара Триммер Centek CT-2177

Триммер Centek CT-2177 – компактное небольшое устройство для стрижки бороды и усов, а также для удаления нежелательных волос из ушей и носа. Модель имеет вибрационный моторчик и лезвия из нержавеющей стали. Работает она от 2 батареек типа AA. В комплекте поставки имеются 2 насадки, защитная крышечка, щетка и удобная подставка для размещения прибора на горизонтальной поверхности. Триммер Centek CT-2177 удобен для использования дома и в поездках, он комфортно лежит в руке и выполняет все поставленные перед ним задачи одинаково безупречно.

Отзывы о товаре Триммер Centek CT-2177




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Описание
Триммер Centek CT-2177 – компактное небольшое устройство для стрижки бороды и усов, а также для удаления нежелательных волос из ушей и носа. Модель имеет вибрационный моторчик и лезвия из нержавеющей стали. Работает она от 2 батареек типа AA. В комплекте поставки имеются 2 насадки, защитная крышечка, щетка и удобная подставка для размещения прибора на горизонтальной поверхности. Триммер Centek CT-2177 удобен для использования дома и в поездках, он комфортно лежит в руке и выполняет все поставленные перед ним задачи одинаково безупречно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер Centek CT-2177 - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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