Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-2040
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379237
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
съемный контейнер, защитная крышка, щеточка для чистки
Материал
металл, пластик
Особенности
полностью разборная конструкция
Питание
аккумулятор 600 мА·ч
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х8
Вес, г.
188
Описание товара Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-2040
Очиститель катышков можно использовать для тканей из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой – защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Комки ворса попадают в контейнер.
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Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
съемный контейнер, защитная крышка, щеточка для чистки
Материал
металл, пластик
Особенности
полностью разборная конструкция
Питание
аккумулятор 600 мА·ч
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Очиститель катышков можно использовать для тканей из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой – защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Комки ворса попадают в контейнер.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Достоинства:
Качество, результат работы, заряд от сети
Недостатки:
Не заметила
Комментарий:
Изначально выбирала машинку для удаления катышков в более низкой ценовой категории, но остановилась на данном товаре благодаря отличным отзывам. Привлекло то, что он заряжается от сети, ибо к долговечности батареек меньше доверия. При первом включении обратила внимание на хорошую мощность вращения ножей, от них обдувало лёгким ветерком. При этом защитная решётка не повреждает ткань, чистит деликатно. Срезанные катышки измельчаются практически в пыль. Ёмкость для катышков легко снимается нажатием на кнопку. Аппарат удобно ложится в руку. Рекомендую!
Достоинства:
Все просто и понятно, думать над тем как работает не нужно. Комплектация полная. Приятно что в подарок шел магнитик с китом, поднял настроение. Катышки срезает хорошо, если их немного то хватает всего нескольких движений машинкой. Работает тихо. Хватает всего нескольких минут зарядки для очистки нескольких вещей. Работает без питания от сети
Недостатки:
Провод в комлекте слишком короткий, но засчет быстрой зарядки, это не столь важно.
Комментарий:
Очень увлекает, хочется вообще всю одежду в доме очистить
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-2040 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-2040
Достоинства:
Качество, результат работы, заряд от сети
Недостатки:
Не заметила
Комментарий:
Изначально выбирала машинку для удаления катышков в более низкой ценовой категории, но остановилась на данном товаре благодаря отличным отзывам. Привлекло то, что он заряжается от сети, ибо к долговечности батареек меньше доверия. При первом включении обратила внимание на хорошую мощность вращения ножей, от них обдувало лёгким ветерком. При этом защитная решётка не повреждает ткань, чистит деликатно. Срезанные катышки измельчаются практически в пыль. Ёмкость для катышков легко снимается нажатием на кнопку. Аппарат удобно ложится в руку. Рекомендую!
Достоинства:
Все просто и понятно, думать над тем как работает не нужно. Комплектация полная. Приятно что в подарок шел магнитик с китом, поднял настроение. Катышки срезает хорошо, если их немного то хватает всего нескольких движений машинкой. Работает тихо. Хватает всего нескольких минут зарядки для очистки нескольких вещей. Работает без питания от сети
Недостатки:
Провод в комлекте слишком короткий, но засчет быстрой зарядки, это не столь важно.
Комментарий:
Очень увлекает, хочется вообще всю одежду в доме очистить