Top.Mail.Ru
Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 37879
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х27
Вес, кг.
4.5

Описание товара Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200)

Особенности:

  • Самый мощный и универсальный краскораспылитель в своем классе
  • Технология ALLPaint: простое распыление красок любого вида — без разбавления
  • Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки
  • Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах над головой или вблизи пола
  • Превосходная гибкость и мобильность благодаря 4-метровому шлангу и встроенным колесикам
  • Плавная регулировка объема воздуха — для настройки интенсивности нанесения краски
  • Ножной выключатель для включения и выключения инструмента
  • Интегрированный отсек для размещения шланга и насадок


Комплектация:
2 емкости с краской об. 1000 мл, с крышкой 1 600 A00 1GG
Насадка для водоэмульсионной краски белая
Насадка для лазурей серая
Насадка для эмалей черная
Цветной фильтр
Щетка для очистки



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Описание

Особенности:

  • Самый мощный и универсальный краскораспылитель в своем классе
  • Технология ALLPaint: простое распыление красок любого вида — без разбавления
  • Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки
  • Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах над головой или вблизи пола
  • Превосходная гибкость и мобильность благодаря 4-метровому шлангу и встроенным колесикам
  • Плавная регулировка объема воздуха — для настройки интенсивности нанесения краски
  • Ножной выключатель для включения и выключения инструмента
  • Интегрированный отсек для размещения шланга и насадок


Комплектация:
2 емкости с краской об. 1000 мл, с крышкой 1 600 A00 1GG
Насадка для водоэмульсионной краски белая
Насадка для лазурей серая
Насадка для эмалей черная
Цветной фильтр
Щетка для очистки


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...