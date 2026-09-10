Top.Mail.Ru
Сабвуфер ACV FEST F12D2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сабвуфер ACV FEST F12D2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сабвуфер ACV FEST F12D2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377200
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Импеданс
4
Магнит
ферритовый
Материал диффузора
целлюлоза
Материал корзины
сталь
Мощность
350 Вт
Особенности
материал подвеса резина
Полная добротность (Qts)
0.491
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
89.5 дБ
Эквивалентный объем (Vas)
47.4
Размеры в упаковке, см
33х33х18
Вес, кг.
2.42

Описание товара Сабвуфер ACV FEST F12D2

Больше баса и мощности в доступном ценовом сегменте! Сабвуфер 12 дюймов с мощностью RMS 350 Вт, диапазоном частот 28-1200 Гц и звуковой катушкой 2 дюйма. В сабвуферах ACV серии FEST реализованы проверенные и надежные технологические решения для воспроизведения низкого баса в автомобиле. Жёсткий и легкий диффузор из непресcованной целлюлозы, 2 высококачественных ферритовых кольца общим весом 80 унций, высокотемпературная двойная 2-дюймовая катушка, 8-дюймовая шайба, прошитые подводящие, подпружиненные терминалы. Первоклассная сборка и тотальный контроль качества каждой единицы на всех этапах производства. FEST F12D2 можно смело назвать лучшим сабвуфером начального уровня. Отличные электроакустические характеристики позволяют установить ACV FEST в корпус любого типа. При этом модель успешно конкурирует по стоимости на рынке автозвука. Невероятная выносливость, производительность и очень плотный бас – то, что нужно для вашего автомобиля.

Отзывы о товаре Сабвуфер ACV FEST F12D2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Импеданс
4
Магнит
ферритовый
Материал диффузора
целлюлоза
Материал корзины
сталь
Мощность
350 Вт
Особенности
материал подвеса резина
Полная добротность (Qts)
0.491
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
89.5 дБ
Эквивалентный объем (Vas)
47.4
Описание
Больше баса и мощности в доступном ценовом сегменте! Сабвуфер 12 дюймов с мощностью RMS 350 Вт, диапазоном частот 28-1200 Гц и звуковой катушкой 2 дюйма. В сабвуферах ACV серии FEST реализованы проверенные и надежные технологические решения для воспроизведения низкого баса в автомобиле. Жёсткий и легкий диффузор из непресcованной целлюлозы, 2 высококачественных ферритовых кольца общим весом 80 унций, высокотемпературная двойная 2-дюймовая катушка, 8-дюймовая шайба, прошитые подводящие, подпружиненные терминалы. Первоклассная сборка и тотальный контроль качества каждой единицы на всех этапах производства. FEST F12D2 можно смело назвать лучшим сабвуфером начального уровня. Отличные электроакустические характеристики позволяют установить ACV FEST в корпус любого типа. При этом модель успешно конкурирует по стоимости на рынке автозвука. Невероятная выносливость, производительность и очень плотный бас – то, что нужно для вашего автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабвуфер ACV FEST F12D2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...