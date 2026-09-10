Насос для надувных изделий Intex 66638
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%810 руб. 1 485 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 367285
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос
Размер
13x14.9x11.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х11
Вес, г.
333
Описание товара Насос для надувных изделий Intex 66638
Электрический насос Intex 66638. Для работы насоса необходимо 6 шт батареек или аккумуляторов Тип С. При помощи данного насоса можно накачивать или сдувать любые надувные изделия производства Intex (кровати, матрасы, бассейны, лодки, плавательные принадлежности, игровые центры). Насос удобно брать с собой в поездки и на природу, где нет электрической сети. В комплекте 3 насадки.
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Электрический насос Intex 66638. Для работы насоса необходимо 6 шт батареек или аккумуляторов Тип С. При помощи данного насоса можно накачивать или сдувать любые надувные изделия производства Intex (кровати, матрасы, бассейны, лодки, плавательные принадлежности, игровые центры). Насос удобно брать с собой в поездки и на природу, где нет электрической сети. В комплекте 3 насадки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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