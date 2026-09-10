Штатив Gitzo GT0542 Mountaineer 0 серия, 4 секции
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Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GT0542 Mountaineer 0 серия, 4 секции
Штатив Gitzo GT0542 из карбона - это тщательно спроектированный штатив с четырьмя секциями, самый компактный в линейке Mountaineer, складывается до всего 48 см. Этот профессиональный штатив снабжен штангами Carbon eXact с упругим высокомодульным углепластиком на всех участках ноги. Нижняя часть ноги имеет диаметр 11,2 мм - на 40% больше, чем у предшественника, - что делает этот штатив жестче и прочнее. Gitzo GT0542 весит всего 1,12 кг и раскладывается до 134 см. Быстроходная центральная колонна с двусторонним механизмом легко снимается, превращая штатив в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Четырехсекционные ноги Gitzo GT0532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
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