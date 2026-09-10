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Характеристики
Тип товара
Автосигнализация
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
9 360 руб.
15 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 357695
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Описание товара Автосигнализация Scher-Khan M20 Компл. 1.0
Для того чтобы защитить ваше транспортное средство от угона, используйте надежную автосигнализацию SCHER-KHAN М20 Компл. 1.0. Это устройство обладает обратной связью, благодаря чему оно способно передавать информацию об изменениях состояния автомобиля его владельцу. Один из двух брелоков оснащен небольшим ЖК-дисплеем, на котором отображаются необходимые сведения. Также через него вы сможете управлять различными функциями оборудования. В комплект поставки входит двухуровневый датчик удара.
Максимальная дальность передачи сигнала от автомобиля до основного брелока составляет 2000 м. Автосигнализация SCHER-KHAN М20 Компл. 1.0 позволяет дистанционно запускать двигатель, что особенно удобно в холодное время года, так как вы сможете прогреть машину, не выходя из дома. Также устройство поможет вам быстро отыскать транспортное средство на большой парковке.
Для того чтобы защитить ваше транспортное средство от угона, используйте надежную автосигнализацию SCHER-KHAN М20 Компл. 1.0. Это устройство обладает обратной связью, благодаря чему оно способно передавать информацию об изменениях состояния автомобиля его владельцу. Один из двух брелоков оснащен небольшим ЖК-дисплеем, на котором отображаются необходимые сведения. Также через него вы сможете управлять различными функциями оборудования. В комплект поставки входит двухуровневый датчик удара.
Максимальная дальность передачи сигнала от автомобиля до основного брелока составляет 2000 м. Автосигнализация SCHER-KHAN М20 Компл. 1.0 позволяет дистанционно запускать двигатель, что особенно удобно в холодное время года, так как вы сможете прогреть машину, не выходя из дома. Также устройство поможет вам быстро отыскать транспортное средство на большой парковке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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