Набор отверток Felo Ergonic 41792191
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
В наличии
Код товара: 348013
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 510 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х11х4
Вес, г.
180
Описание товара Набор отверток Felo Ergonic 41792191
Набор крестовых диэлектрических отверток. Существует множество эргономичных дизайнов рукоятки, в которых рука должна приспосабливаться к рукоятке. Ergonic - единственная ручка, адаптирующаяся к руке пользователя! Ударопрочный стержень рукоятки покрыт эластичным, устойчивым к царапинам пластиком, содержащим ячейки из очень гибкого пластика. Рукоятка всегда идеально ложится в руку. Блокировка руки и ручки снижает нагрузку и утомляемость, а также увеличивает максимальный крутящий момент! Эластичность материала приводит к идеальному контролю контакта с рукояткой и крутящего момента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Набор крестовых диэлектрических отверток. Существует множество эргономичных дизайнов рукоятки, в которых рука должна приспосабливаться к рукоятке. Ergonic - единственная ручка, адаптирующаяся к руке пользователя! Ударопрочный стержень рукоятки покрыт эластичным, устойчивым к царапинам пластиком, содержащим ячейки из очень гибкого пластика. Рукоятка всегда идеально ложится в руку. Блокировка руки и ручки снижает нагрузку и утомляемость, а также увеличивает максимальный крутящий момент! Эластичность материала приводит к идеальному контролю контакта с рукояткой и крутящего момента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор отверток Felo Ergonic 41792191 - стоимость товара 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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