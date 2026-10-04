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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 480 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT
16 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
40х30х12
Вес, кг.
3.15

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT

Ударная дрель-шуруповерт DEWALT DCD796NT снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. Огромным преимуществом является наличие трехрежимной LED подсветки, которая обеспечивает максимальную освещенность рабочей зоны. Электронная регулировка оборотов и 15 ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под конкретный тип работы.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Описание
Ударная дрель-шуруповерт DEWALT DCD796NT снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. Огромным преимуществом является наличие трехрежимной LED подсветки, которая обеспечивает максимальную освещенность рабочей зоны. Электронная регулировка оборотов и 15 ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под конкретный тип работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT - этот товар вы можете купить по цене 16480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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