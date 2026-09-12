Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI кейс, 1 АКБ (06019K3005)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680706
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х12
Вес, кг.
2
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI кейс, 1 АКБ (06019K3005)
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BOSCH GSR 185-LI (06019K3005) предназначена для заворачивания шурупов в древесину или сверления в древесине и металле в узких местах. Компактность следующего уровня с высокой производительностью и бесщеточным двигателем. Простота в обращении и эксплуатации благодаря компактной конструкции. Высокоэффективный бесщеточный двигатель увеличивает рабочее время и срок службы инструмента. Максимальная производительность и эффективность при рабочей скорости до 1900 об/мин.
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная BOSCH GSR 185-LI (06019K3005) предназначена для заворачивания шурупов в древесину или сверления в древесине и металле в узких местах. Компактность следующего уровня с высокой производительностью и бесщеточным двигателем. Простота в обращении и эксплуатации благодаря компактной конструкции. Высокоэффективный бесщеточный двигатель увеличивает рабочее время и срок службы инструмента. Максимальная производительность и эффективность при рабочей скорости до 1900 об/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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