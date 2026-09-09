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Душевой шланг AM.PM F0400364 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой шланг AM.PM F0400364 хром

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Душевой шланг AM.PM F0400364 хром - фото 1
Душевой шланг AM.PM F0400364 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Длина шланга
175
  • Душевой шланг AM.PM F0400364 хром - фото 1
  • Душевой шланг AM.PM F0400364 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 890 руб.  2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322005
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Длина шланга
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х5
Вес, г.
390

Описание товара Душевой шланг AM.PM F0400364 хром

Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1750 мм.

Отзывы о товаре Душевой шланг AM.PM F0400364 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Длина шланга
175
Страна производитель
Китай
Описание
Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1750 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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