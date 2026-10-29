МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD
МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD, собранное в корпусе классического светло-серого цвета, очень удобно в использовании. Устройство займет достойное место в банковском офисе, в магазине, агентстве недвижимости, а также везде, где требуется возможность печати, сканирования и копирования документов, максимальный формат которых – A3. МФУ будет также полезно многим домашним пользователям. Модель осуществляет черно-белую печать, максимальная скорость которой (для формата A4) составляет 20 страниц в минуту. Максимальная скорость сканирования – 10 страниц в минуту. Преимуществом сканера является наличие одностороннего устройства автоматической подачи. Есть важное преимущество и у печатающего механизма: вы сможете осуществлять автоматическую двустороннюю печать. МФУ лазерное Ricoh MP 2014AD подключается к мобильным и стационарным компьютерам с помощью USB-интерфейса. Интерфейсный кабель есть в комплекте поставки. Также в комплектацию МФУ входят сетевой кабель питания, диск с программным обеспечением, документация и картридж. Масса МФУ, габариты которого равны 581x587x461 мм, составляет 29 кг.
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