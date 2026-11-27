Автомобильная антенна Триада-МА 86-05 Супермагнит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
В наличии
Код товара: 305696
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 180 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х15х6
Вес, г.
500
Описание товара Автомобильная антенна Триада-МА 86-05 Супермагнит
Антенна для автомобилей Триада МА 86-05 Супермагнит поддерживает диапазоны СВ, FM, ДВ, КВ, УКВ. Ее можно использовать в тандеме с магнитолами 1 и 2 Din, штатными головными устройствами и проигрывателями с экраном. Конструкция и наличие сильного магнита предполагает установку на крышу транспортного средства.
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Антенна для автомобилей Триада МА 86-05 Супермагнит поддерживает диапазоны СВ, FM, ДВ, КВ, УКВ. Ее можно использовать в тандеме с магнитолами 1 и 2 Din, штатными головными устройствами и проигрывателями с экраном. Конструкция и наличие сильного магнита предполагает установку на крышу транспортного средства.
Автомобильная антенна Триада-МА 86-05 Супермагнит - по цене 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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