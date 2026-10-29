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Чайник электрический Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green

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Чайник Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288651
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чайник электрический Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green
760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAKURA
Тип товара
Электрочайники
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green

Отличное решение для тех, кто ценит не только стандартный набор функций, но и интересный дизайн.Чайник обладает достаточно большим объемом, что позволит вскипятить оптимальное количество воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green




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Характеристики
Бренд
SAKURA
Тип товара
Электрочайники
Описание
Отличное решение для тех, кто ценит не только стандартный набор функций, но и интересный дизайн.Чайник обладает достаточно большим объемом, что позволит вскипятить оптимальное количество воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Sakura SA-2147G 1.8L Steel-Green - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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