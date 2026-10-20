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Отвертка Rexant PH2 12-4728 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка Rexant PH2 12-4728

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Отвертка Rexant PH2 12-4728
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276798
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Отвертка Rexant PH2 12-4728
100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Отвертка
Вес, г.
100

Описание товара Отвертка Rexant PH2 12-4728

Отвертка PH 2х125 мм REXANT предназначена для монтажа/демонтажа крепежных соединений.



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Отзывы о товаре Отвертка Rexant PH2 12-4728




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Отвертка
Описание
Отвертка PH 2х125 мм REXANT предназначена для монтажа/демонтажа крепежных соединений.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Rexant PH2 12-4728 - стоимость товара 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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