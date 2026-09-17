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Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка

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Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6
Комплектация
Ударная отвертка SL6 x 100 мм - 1 шт
  • Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6
Комплектация
Ударная отвертка SL6 x 100 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х5х5
Вес, г.
130

Описание товара Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка

Ударная отвертка Matrix 19115, SL6 x 100 мм, с двухкомпонентной рукояткой, из стали CrV, применяется для монтажа крепежных элементов, а также демонтажа заржавевших или перетянутых резьбовых соединений типа Slotted. Металлический затыльник на рукоятке позволяет работать совместно с молотком или киянкой. Профессиональная отвертка будет полезна на строительной площадке, в мастерской, гараже, пригодится и дома. Стержень длиной 100 мм обеспечивает возможность работы с крепежом в углублениях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стержень выполнен из хромованадиевой стали и закален для повышения твердости.
  • Усиленный шестигранный стержень — такая конструктивная особенность обеспечивает высокую сопротивляемость ударным нагрузкам.
  • Надежность — стержень проходит сквозь всю рукоятку.
  • Фосфатированный кончик — шлиц стержня защищен от коррозии и обеспечивает улучшенное сцепление с головкой крепежа.
  • Надежное удержание инструмента — двухкомпонентная рукоятка имеет выступы, препятствующие проскальзыванию отвертки в руках.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6
Комплектация
Ударная отвертка SL6 x 100 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Ударная отвертка Matrix 19115, SL6 x 100 мм, с двухкомпонентной рукояткой, из стали CrV, применяется для монтажа крепежных элементов, а также демонтажа заржавевших или перетянутых резьбовых соединений типа Slotted. Металлический затыльник на рукоятке позволяет работать совместно с молотком или киянкой. Профессиональная отвертка будет полезна на строительной площадке, в мастерской, гараже, пригодится и дома. Стержень длиной 100 мм обеспечивает возможность работы с крепежом в углублениях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стержень выполнен из хромованадиевой стали и закален для повышения твердости.
  • Усиленный шестигранный стержень — такая конструктивная особенность обеспечивает высокую сопротивляемость ударным нагрузкам.
  • Надежность — стержень проходит сквозь всю рукоятку.
  • Фосфатированный кончик — шлиц стержня защищен от коррозии и обеспечивает улучшенное сцепление с головкой крепежа.
  • Надежное удержание инструмента — двухкомпонентная рукоятка имеет выступы, препятствующие проскальзыванию отвертки в руках.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка ударная Matrix 19115, SL6 x100 мм, CrV, 2к рукоятка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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