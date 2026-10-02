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Набор отверток Зубр Эксперт 25283-H46 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток Зубр Эксперт 25283-H46

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Набор отверток Зубр Эксперт 25283-H46 - фото 1
Набор отверток Зубр Эксперт 25283-H46 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
  • Набор отверток Зубр Эксперт 25283-H46 - фото 1
  • Набор отверток Зубр Эксперт 25283-H46 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор отверток Зубр Эксперт 25283-H46
2 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор отверток
Размеры в упаковке, см
30х5х2
Вес, кг.
1.39

Описание товара Набор отверток Зубр Эксперт 25283-H46

Отвертки «ЗУБР» разработаны в соответствии с высокими требованиями профессионалов. Выдерживают высокие нагрузки благодаря высококачественной хромованадиевой стали, закаленной по особой технологии. Имеют большой ресурс, обеспечивают высокое качество выполнения работ при монтаже и демонтаже резьбовых соединений



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Отзывы о товаре Набор отверток Зубр Эксперт 25283-H46




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор отверток
Описание
Отвертки «ЗУБР» разработаны в соответствии с высокими требованиями профессионалов. Выдерживают высокие нагрузки благодаря высококачественной хромованадиевой стали, закаленной по особой технологии. Имеют большой ресурс, обеспечивают высокое качество выполнения работ при монтаже и демонтаже резьбовых соединений


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток Зубр Эксперт 25283-H46 – стоимость товара 2840 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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