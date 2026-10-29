Мультиметр UNI-T UT120C
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Характеристики
Тип товара
Мультитестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
В наличии
Код товара: 275873
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 200 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
543
Описание товара Мультиметр UNI-T UT120C
UNI-T UT120C- это мультиметр, который отлично справится с поставленными перед ним задачами. Данная модель обладает высокой точностью измерения при минимальной погрешности, а качественный дисплей четко отразит всю необходимую информацию. Что немаловажно, прибор очень прост в использовании и измерение показателей не займет много времени. Кроме того, необходимо отметить высокое качество изготовления, которое отличает рассматриваемое устройство- мультиметр заключен в прочный корпус, который надежно защитит его от повреждений в ходе эксплуатации. UNI-T UT120C- это отличный выбор для ценителей качества в каждой детали.
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UNI-T UT120C- это мультиметр, который отлично справится с поставленными перед ним задачами. Данная модель обладает высокой точностью измерения при минимальной погрешности, а качественный дисплей четко отразит всю необходимую информацию. Что немаловажно, прибор очень прост в использовании и измерение показателей не займет много времени. Кроме того, необходимо отметить высокое качество изготовления, которое отличает рассматриваемое устройство- мультиметр заключен в прочный корпус, который надежно защитит его от повреждений в ходе эксплуатации. UNI-T UT120C- это отличный выбор для ценителей качества в каждой детали.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Мультиметр UNI-T UT120C - этот товар вы можете купить по цене 2200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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