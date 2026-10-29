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Тестер напряжения Fluke LVD2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тестер напряжения Fluke LVD2

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Тестер напряжения Fluke LVD2 - фото 1
Тестер напряжения Fluke LVD2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
  • Тестер напряжения Fluke LVD2 - фото 1
  • Тестер напряжения Fluke LVD2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 540 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280712
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Тестер напряжения Fluke LVD2
8 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fluke
Тип товара
Тестер
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
543

Описание товара Тестер напряжения Fluke LVD2

Fluke LVD2 - компактный аппарат для тестирования напряжения. Индикатор напряжения Fluke LVD2 имеет компактное исполнение и очень удобен в работе: внешне прибор напоминает шариковую ручку, и его малый размер позволяет тестировать напряжение кабелей, находящихся в самых труднодоступных местах. Тестирование напряжение осуществляется бесконтактным методом, что упрощает процесс работы. Бесконтактный электрический тестер Fluke LVD2 будет полезен при тестировании проводов различного назначения, при отладке и обслуживании электроустройств. Fluke LVD2 Volt Light выявляет переменное напряжение в пределах от 90 до 600В. Аппарат имеет двойную чувствительность, что гарантирует достоверность полученных данных. Индикатор напряжения Fluke LVD2 оснащен ярким светодиодным фонариком. Световая индикация используется для предупреждения о наличии напряжения. Бесконтактный индикатор Fluke LVD2 соответствует установленным стандартам безопасности CAT IV 600 V, что является гарантией безопасности пользователя во время работы. Корпус Fluke LVD2 выполнен из ударопрочных материалов, благодаря чему устройство выдерживает падение с высоты около метра. Корпус прибора также имеет особое покрытие, защищающее тестер от влаги и мелких царапин. Индикатор напряжения Fluke LVD2 имеет автономное питание и работает от одной батарейки ААА, причём её заряда хватает на 10 часов работы. Fluke LVD2 поставляется вместе с установленной батареей и защитным футляром.Стандартная комплектация: Индикатор напряжения Fluke LVD2, батарея 1,5 В типа ААА.

Отзывы о товаре Тестер напряжения Fluke LVD2




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Характеристики
Бренд
Fluke
Тип товара
Тестер
Описание
Fluke LVD2 - компактный аппарат для тестирования напряжения. Индикатор напряжения Fluke LVD2 имеет компактное исполнение и очень удобен в работе: внешне прибор напоминает шариковую ручку, и его малый размер позволяет тестировать напряжение кабелей, находящихся в самых труднодоступных местах. Тестирование напряжение осуществляется бесконтактным методом, что упрощает процесс работы. Бесконтактный электрический тестер Fluke LVD2 будет полезен при тестировании проводов различного назначения, при отладке и обслуживании электроустройств. Fluke LVD2 Volt Light выявляет переменное напряжение в пределах от 90 до 600В. Аппарат имеет двойную чувствительность, что гарантирует достоверность полученных данных. Индикатор напряжения Fluke LVD2 оснащен ярким светодиодным фонариком. Световая индикация используется для предупреждения о наличии напряжения. Бесконтактный индикатор Fluke LVD2 соответствует установленным стандартам безопасности CAT IV 600 V, что является гарантией безопасности пользователя во время работы. Корпус Fluke LVD2 выполнен из ударопрочных материалов, благодаря чему устройство выдерживает падение с высоты около метра. Корпус прибора также имеет особое покрытие, защищающее тестер от влаги и мелких царапин. Индикатор напряжения Fluke LVD2 имеет автономное питание и работает от одной батарейки ААА, причём её заряда хватает на 10 часов работы. Fluke LVD2 поставляется вместе с установленной батареей и защитным футляром.Стандартная комплектация: Индикатор напряжения Fluke LVD2, батарея 1,5 В типа ААА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тестер напряжения Fluke LVD2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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