Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый
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Характеристики
Описание товара Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый
Цифровой мультиметр производства Fluke портативный и точный прибор, подходящий для для производства, исследования и разработки, технического обслуживания. Fluke 117 - компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений для коммерческих применений. Модель Fluke 117 является идеальным решением в обстановке с высокими требованиями, например, в офисных зданиях, больницах и школах. В модели 117 имеется встроенная функция бесконтактного обнаружения напряжений, что позволяет работать быстрее. Fluke 117 сокращает вероятность ошибочных измерений по причине возникновения паразитного напряжения Прибор позволяет осуществлять безопасное устранение неисправностей в высоковольтных 3-фазных распределительных сетях в соответствии с требованиями IEC 61010 Цифровой мультиметр производства Fluke - портативный и точный прибор, подходящий для производства, исследования и разработки, технического обслуживания.
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Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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