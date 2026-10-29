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Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый

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Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый - фото 1
Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый - фото 2
Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
  • Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый - фото 1
  • Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый - фото 2
  • Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 860 руб. 
Начислим 734 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый
45 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fluke
Тип товара
Мультитестер
Размеры в упаковке, см
28х16х6
Вес, г.
500

Описание товара Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый

Цифровой мультиметр производства Fluke портативный и точный прибор, подходящий для для производства, исследования и разработки, технического обслуживания. Fluke 117 - компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений для коммерческих применений. Модель Fluke 117 является идеальным решением в обстановке с высокими требованиями, например, в офисных зданиях, больницах и школах. В модели 117 имеется встроенная функция бесконтактного обнаружения напряжений, что позволяет работать быстрее. Fluke 117 сокращает вероятность ошибочных измерений по причине возникновения паразитного напряжения Прибор позволяет осуществлять безопасное устранение неисправностей в высоковольтных 3-фазных распределительных сетях в соответствии с требованиями IEC 61010 Цифровой мультиметр производства Fluke - портативный и точный прибор, подходящий для производства, исследования и разработки, технического обслуживания.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fluke
Тип товара
Мультитестер
Описание
Цифровой мультиметр производства Fluke портативный и точный прибор, подходящий для для производства, исследования и разработки, технического обслуживания. Fluke 117 - компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений для коммерческих применений. Модель Fluke 117 является идеальным решением в обстановке с высокими требованиями, например, в офисных зданиях, больницах и школах. В модели 117 имеется встроенная функция бесконтактного обнаружения напряжений, что позволяет работать быстрее. Fluke 117 сокращает вероятность ошибочных измерений по причине возникновения паразитного напряжения Прибор позволяет осуществлять безопасное устранение неисправностей в высоковольтных 3-фазных распределительных сетях в соответствии с требованиями IEC 61010 Цифровой мультиметр производства Fluke - портативный и точный прибор, подходящий для производства, исследования и разработки, технического обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 45860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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