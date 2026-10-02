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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767
Лазерный дальномер KRAFTOOL LD-150 дальность 5см - 150м, точность 1.5 мм 34767 - это высокоточный прибор для точного измерения линейных расстояний, площадей и объёмов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надёжность полученных данных. Есть возможность использования камеры смартфона в виде видоискателя. С помощью лазерного дальномера можно быстро и точно определить размеры помещения. А с помощью программы Measure Mate получить его план в цифровом виде на экране смартфона (программа доступна для скачивания в App Store и Google Play). Функция Bluetooth позволяет управлять прибором с телефона через специальное приложение. Автоматическое отключение лазерного луча (через 30 сек.) и дальномера (через 60 сек.) дает возможность экономить заряд батарей. Ударопрочный корпус устойчив к влаге, пыли и механическим повреждениям.
Лазерный дальномер KRAFTOOL LD-150 дальность 5см - 150м, точность 1.5 мм 34767 - это высокоточный прибор для точного измерения линейных расстояний, площадей и объёмов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надёжность полученных данных. Есть возможность использования камеры смартфона в виде видоискателя. С помощью лазерного дальномера можно быстро и точно определить размеры помещения. А с помощью программы Measure Mate получить его план в цифровом виде на экране смартфона (программа доступна для скачивания в App Store и Google Play). Функция Bluetooth позволяет управлять прибором с телефона через специальное приложение. Автоматическое отключение лазерного луча (через 30 сек.) и дальномера (через 60 сек.) дает возможность экономить заряд батарей. Ударопрочный корпус устойчив к влаге, пыли и механическим повреждениям.
Дальномер лазерный Kraftool LD-150 34767 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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