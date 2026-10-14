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Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный

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Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный - фото 1
Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный - фото 2
Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный - фото 1
  • Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный - фото 2
  • Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 262085
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aura
Тип товара
Кабель
Дополнительно
упаковка - зиплок-пакет
Особенности
силовой кабель 10AWG (6мм2) красный — 5 метров. Силовой кабель 10AWG (6мм2) черный — 1 метр. Держатель MiniANL + предохранитель 30A. RCA-кабель: 5 метров, 2 канала, витая пара (RCA-0250). Провод «remote» 18AWG (0,75мм2) синий — 5 метров. Клемма кольцевая для силового кабеля сечением 10AWG (6мм2): 2 шт. Клемма U-образная для силового кабеля сечением 10AWG (6мм2): 2 шт. Шестигранник. Стяжки — 10 шт.
Размеры в упаковке, см
20х20х3
Вес, кг.
1

Описание товара Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный

Комплект для подключения 2-х канального усилителя.

Отзывы о товаре Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный




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Характеристики
Бренд
Aura
Тип товара
Кабель
Дополнительно
упаковка - зиплок-пакет
Особенности
силовой кабель 10AWG (6мм2) красный — 5 метров. Силовой кабель 10AWG (6мм2) черный — 1 метр. Держатель MiniANL + предохранитель 30A. RCA-кабель: 5 метров, 2 канала, витая пара (RCA-0250). Провод «remote» 18AWG (0,75мм2) синий — 5 метров. Клемма кольцевая для силового кабеля сечением 10AWG (6мм2): 2 шт. Клемма U-образная для силового кабеля сечением 10AWG (6мм2): 2 шт. Шестигранник. Стяжки — 10 шт.
Описание
Комплект для подключения 2-х канального усилителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект проводов AurA AMP-1210 2-х канальный - стоимость товара 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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