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Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26

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Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231590
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, г.
400

Описание товара Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26

Зарядное устройство с четырёх-секционной (20, 50, 80, 100 %) светодиодной индикацией заряда. Предназначено для заряда аккумуляторов WB26. Отсоединяемый шнур питания с разъёмом LS-22 длиной 130 см. На нижней части ЗУ находятся четыре прорезиненных накладки, предотвращающих скольжение устройства на поверхности.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство с четырёх-секционной (20, 50, 80, 100 %) светодиодной индикацией заряда. Предназначено для заряда аккумуляторов WB26. Отсоединяемый шнур питания с разъёмом LS-22 длиной 130 см. На нижней части ЗУ находятся четыре прорезиненных накладки, предотвращающих скольжение устройства на поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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