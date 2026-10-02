Кабель TFN AUX forza 1.0m red-black
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 225824
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
260 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1
Интерфейс
3.5 мм ч
Разъемы
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
40
Описание товара Кабель TFN AUX forza 1.0m red-black
Премиальный AUX-кабель TFN Forza — это надежное решение для передачи чистого аналогового аудиосигнала без потерь и помех. Он создан для тех, кто ценит качественный звук, долговечность аксессуаров и стильный внешний вид.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1
Интерфейс
3.5 мм ч
Разъемы
2
Страна производитель
Китай
Премиальный AUX-кабель TFN Forza — это надежное решение для передачи чистого аналогового аудиосигнала без потерь и помех. Он создан для тех, кто ценит качественный звук, долговечность аксессуаров и стильный внешний вид.
Кабель TFN AUX forza 1.0m red-black - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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