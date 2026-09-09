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Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Классификация усилителя
D
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218157
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Описание товара Усилитель Pioneer GM-D8701 одноканальный
Усилитель Pioneer GM-D8701 - это одноканальная модель, способная расширить возможности штатной акустики в вашем автомобиле. Устройство с лаконичным дизайном и классической черной расцветкой будет одинаково хорошо смотреться в салоне любого транспортного средства. Относящаяся к классу D модель использует принципиально другой способ усиления, который кардинально отличается от методов предыдущих классов. Высокая производительность и мощность гармонично сочетаются с компактными размерами (302x215x60 мм - длина, ширина и высота соответственно), благодаря чему устройству найдется место в любом автомобиле. Усилитель Pioneer GM-D8701 обеспечивает номинальную и пиковую мощность, равную 300 Вт и 600 Вт, при 4-омной нагрузке. аналогичные показатели при импедансе, равном 2 Ом, достигают 500 Вт и 1000 Вт соответственно. Устройство имеет защиту от короткого замыкания, которая оберегает его компоненты от выхода из строя и продлевает срок службы. В модели имеется регулировка уровня база и фильтр низких частот (40-240 Гц).
Усилитель Pioneer GM-D8701 - это одноканальная модель, способная расширить возможности штатной акустики в вашем автомобиле. Устройство с лаконичным дизайном и классической черной расцветкой будет одинаково хорошо смотреться в салоне любого транспортного средства. Относящаяся к классу D модель использует принципиально другой способ усиления, который кардинально отличается от методов предыдущих классов. Высокая производительность и мощность гармонично сочетаются с компактными размерами (302x215x60 мм - длина, ширина и высота соответственно), благодаря чему устройству найдется место в любом автомобиле. Усилитель Pioneer GM-D8701 обеспечивает номинальную и пиковую мощность, равную 300 Вт и 600 Вт, при 4-омной нагрузке. аналогичные показатели при импедансе, равном 2 Ом, достигают 500 Вт и 1000 Вт соответственно. Устройство имеет защиту от короткого замыкания, которая оберегает его компоненты от выхода из строя и продлевает срок службы. В модели имеется регулировка уровня база и фильтр низких частот (40-240 Гц).
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