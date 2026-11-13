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Блендер погружной Bosch MSM24100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Bosch MSM24100

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Блендер погружной Bosch MSM24100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 206684
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блендер погружной Bosch MSM24100
2 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
40х20х13
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM24100

Устройство относится к погружному типу блендеров, отличающемуся компактностью в сравнении с громоздкими стационарными моделями. Как и большинство представителей кухонной техники, этот прибор имеет стандартную белую расцветку корпуса. Мощность 400 Вт позволяет данному блендеру играючи расправляться даже с твердыми ингредиентами. Блендер Bosch MSM24100 располагает одной скоростью, благодаря которой вы сможете превратить в кремообразное состояние любые продукты. Корпус устройства выполнен из прочного и практичного в уходе пластика, для изготовления погружной части использовался сплав металлов.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM24100




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендеры
Описание
Устройство относится к погружному типу блендеров, отличающемуся компактностью в сравнении с громоздкими стационарными моделями. Как и большинство представителей кухонной техники, этот прибор имеет стандартную белую расцветку корпуса. Мощность 400 Вт позволяет данному блендеру играючи расправляться даже с твердыми ингредиентами. Блендер Bosch MSM24100 располагает одной скоростью, благодаря которой вы сможете превратить в кремообразное состояние любые продукты. Корпус устройства выполнен из прочного и практичного в уходе пластика, для изготовления погружной части использовался сплав металлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Bosch MSM24100 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2770 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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