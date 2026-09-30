Автоакустика Infinity PR6512IS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195842
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х20х11
Вес, г.
400
Описание товара Автоакустика Infinity PR6512IS
Автомобильные динамики Infinity Primus оснащены нашими запатентованными полипропиленовыми вуферами Plus One, которые имеют увеличенную излучающую зону для оптимизации выходных характеристик. Спикеры infinity PR6512IS обеспечивают супер четкий вокал, звучание духовых и струнных инструментов, а также большой бас с ощутимым воздействием. Короче говоря: превосходный звук сверху донизу. 4-омная архитектура дает усилителю возможность достигать максимальной мощности для увеличения глубины и детализации.
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Автомобильные динамики Infinity Primus оснащены нашими запатентованными полипропиленовыми вуферами Plus One, которые имеют увеличенную излучающую зону для оптимизации выходных характеристик. Спикеры infinity PR6512IS обеспечивают супер четкий вокал, звучание духовых и струнных инструментов, а также большой бас с ощутимым воздействием. Короче говоря: превосходный звук сверху донизу. 4-омная архитектура дает усилителю возможность достигать максимальной мощности для увеличения глубины и детализации.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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