Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб.
В наличии
Код товара: 494503
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 230 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х8х8
Вес, кг.
7.76
Описание товара Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO
Среднечастотная акустическая система Pioneer TS-M2010PRO серии PRO Shuriken - это высокоэффективный динамик размером 20 см с толстой стальной корзиной и с легким, но жестким диффузором из целлюлозы со специальной пропиткой, большим ферритовым магнитом и алюминиевой катушкой с обмоткой CCAW. Короткозамкнутый виток (OFC) снижает искажения на средних и верхних частотах, компенсирует индуктивность катушки и расширяет частотный диапазон.
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Среднечастотная акустическая система Pioneer TS-M2010PRO серии PRO Shuriken - это высокоэффективный динамик размером 20 см с толстой стальной корзиной и с легким, но жестким диффузором из целлюлозы со специальной пропиткой, большим ферритовым магнитом и алюминиевой катушкой с обмоткой CCAW. Короткозамкнутый виток (OFC) снижает искажения на средних и верхних частотах, компенсирует индуктивность катушки и расширяет частотный диапазон.
Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO - этот товар вы можете купить по цене 6230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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