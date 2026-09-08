Пушка дизельная прямого нагрева Ballu BHDP-20
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137017
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
590 м3/час
Мощность обогрева
20 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
68
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х33
Вес, кг.
10
Описание товара Пушка дизельная прямого нагрева Ballu BHDP-20
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева. Используется в нежилых объектах с постоянной вентиляцией воздуха. Защита от перегрева, регулировка температуры. Объём топливного бака - 12л. Непрерывное время работы - 6 ч. Площадь обогрева -200 м2.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
590 м3/час
Мощность обогрева
20 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Таймер
нет
Ширина, см
68
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева. Используется в нежилых объектах с постоянной вентиляцией воздуха. Защита от перегрева, регулировка температуры. Объём топливного бака - 12л. Непрерывное время работы - 6 ч. Площадь обогрева -200 м2.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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