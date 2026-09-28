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Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров

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Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров - фото 1
Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрошашлычница
  • Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров - фото 1
  • Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 124903
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Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Электрошашлычница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х19
Вес, кг.
2.02

Описание товара Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров

Электрошашлычница ENERGY НЕВА-1 имеет мощность 1000 Вт. Прибор рассчитан на 5 шампуров, при этом масса одновременной загрузки составляет не более 1 кг. Нагревательный элемент защищен стеклянной трубкой. Время приготовления шашлыка - около 15 минут.

Отзывы о товаре Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров




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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Электрошашлычница
Страна производитель
Китай
Описание
Электрошашлычница ENERGY НЕВА-1 имеет мощность 1000 Вт. Прибор рассчитан на 5 шампуров, при этом масса одновременной загрузки составляет не более 1 кг. Нагревательный элемент защищен стеклянной трубкой. Время приготовления шашлыка - около 15 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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