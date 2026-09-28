Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрошашлычница
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 124903
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрошашлычница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х19
Вес, кг.
2.02
Описание товара Электрошашлычница Energy Нева-1, 1000 Вт, 5 шампуров
Электрошашлычница ENERGY НЕВА-1 имеет мощность 1000 Вт. Прибор рассчитан на 5 шампуров, при этом масса одновременной загрузки составляет не более 1 кг. Нагревательный элемент защищен стеклянной трубкой. Время приготовления шашлыка - около 15 минут.
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Электрошашлычница ENERGY НЕВА-1 имеет мощность 1000 Вт. Прибор рассчитан на 5 шампуров, при этом масса одновременной загрузки составляет не более 1 кг. Нагревательный элемент защищен стеклянной трубкой. Время приготовления шашлыка - около 15 минут.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
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