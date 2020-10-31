Электробритва Panasonic ES-RW30-CM520

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Электробритва
|Быстрая зарядка
|нет
|Водонепроницаемый корпус
|есть
|Дисплей
|нет
|Дорожная блокировка
|нет
|Индикация
|зарядки
|Комплектация
|адаптер питания, документация, щеточка для чистки
|Нескользящая вставка на рукоятке
|есть
|Система бритья
|сеточная
|Способ бритья
|сухое / влажное
|Триммер
|есть
|Устройство для очистки и зарядки
|зарядка
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