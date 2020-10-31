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Электробритва Panasonic ES-RT87-S520

Артикул: 113728
  • Электробритва Panasonic Es-Rt87-S520 - фото 1
  • Электробритва Panasonic Es-Rt87-S520 - фото 2
Электробритва Panasonic Es-Rt87-S520 - фото 1
Электробритва Panasonic Es-Rt87-S520 - фото 2
7 400 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 113728
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараЭлектробритва
Быстрая зарядканет
Водонепроницаемый корпусесть
Дисплейнет
Дорожная блокировканет
Индикациязарядки, разрядки
Комплектациядокументация, жидкость для очистки, зарядное устройство, защитная крышка, подставка для очистки, чехол, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукояткеесть
Система бритьясеточная
Способ бритьясухое / влажное
Триммересть
Устройство для очистки и зарядкиочистака/зарядка
сеточная система бритья, 3 бритвенные головки, сухое / влажное бритье, питание: от аккумулятора, время автономной работы 54 мин, плавающие головки


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Самовывоз невозможен
Электробритва Panasonic ES-RT87-S520 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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