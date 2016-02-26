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David Bowie - Pinups (0825646289424) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Pinups (0825646289424) виниловая пластинка

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David Bowie - Pinups (0825646289424) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Pinups (0825646289424) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2016
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
PINUPS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Pinups (0825646289424) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Pinups (0825646289424) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98599
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Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646289424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2016
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
PINUPS
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Pinups (0825646289424) виниловая пластинка

Track List

A1Rosalyn
A2Here Comes The Night
A3I Wish You Would
A4See Emily Play
A5Everything's All Right
A6I Can't Explain
B1Friday On My Mind
B2Sorrow
B3Don't Bring Me Down
B4Shapes Of Things
B5Anyway, Anyhow, Anywhere
B6Where Have All The Good Times Gone?

Отзывы о товаре David Bowie - Pinups (0825646289424) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646289424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2016
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
PINUPS
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Rosalyn
A2Here Comes The Night
A3I Wish You Would
A4See Emily Play
A5Everything's All Right
A6I Can't Explain
B1Friday On My Mind
B2Sorrow
B3Don't Bring Me Down
B4Shapes Of Things
B5Anyway, Anyhow, Anywhere
B6Where Have All The Good Times Gone?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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