David Bowie - Pinups (0825646289424) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2016
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
PINUPS
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98599
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646289424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2016
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
PINUPS
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Pinups (0825646289424) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rosalyn
|A2
|Here Comes The Night
|A3
|I Wish You Would
|A4
|See Emily Play
|A5
|Everything's All Right
|A6
|I Can't Explain
|B1
|Friday On My Mind
|B2
|Sorrow
|B3
|Don't Bring Me Down
|B4
|Shapes Of Things
|B5
|Anyway, Anyhow, Anywhere
|B6
|Where Have All The Good Times Gone?
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646289424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2016
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
PINUPS
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Rosalyn
|A2
|Here Comes The Night
|A3
|I Wish You Would
|A4
|See Emily Play
|A5
|Everything's All Right
|A6
|I Can't Explain
|B1
|Friday On My Mind
|B2
|Sorrow
|B3
|Don't Bring Me Down
|B4
|Shapes Of Things
|B5
|Anyway, Anyhow, Anywhere
|B6
|Where Have All The Good Times Gone?
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