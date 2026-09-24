БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка
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Коллекция БИ-2
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В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитБИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка
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В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
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В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитБИ-2 - 16 Плюс (Переиздание) (4601006008203) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 950 руб.1238 руб. в СплитБИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (46200329...
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В наличииЦена 5 540 руб. 8 150 руб.1385 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
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В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитБИ-2 - All The Best vol.1 2024 (4620032917976) виниловая пластин...
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В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитБИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка
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В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитБИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (46010060...
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В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (46200329...
Характеристики
Описание товара БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Группа Би-2 выпускает 11-й студийный альбом «Аллилуйя». Песни создавались на протяжении 2019 – 2022 гг в разных городах и странах. Новый студийный альбом Би-2 — самая масштабная и важная работа группы в её долгой истории. Альбом «Аллилуйя» — квинтэссенция фирменного стиля Би-2. Это мелодичный гитарно-синтезаторный рок с элементами постпанка, готики, индастриала и госпела. «Аллилуйя» состоит из 10 треков, в которых, наряду с ощущением скорби и страхом неизвестности, невозможно не проникнуться стремлением музыкантов сохранить верность своим идеалам. Любовь. Достоинство. Свобода. То, что держит на плаву в турбулентном мире, оказавшемся на самом краю катастрофы. «Делай то, что должен делать, смело, потому что веришь» — эти слова из заглавной песни альбома вселяют уверенность, и прежде всего — уверенность в своих собственных силах. «Мы будем жить с тобой, мы не сломаемся» — строчка из финального трека «Личное пространство», полного любви и светлой надежды.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Отзывы о товаре БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка