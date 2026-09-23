Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Facelift
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
В наличии
Код товара: 626191
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397838619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Facelift
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
We Die Young (Album Version), Man in the Box, Sea Of Sorrow (Album Version), Bleed The Freak (Album Version), I Can't Remember (Album Version), Love, Hate, Love (Album Version), It Ain't Like That (Album Version), Sunshine (Album Version), Put You Down (Album Version) -, Confusion (Album Version), I Know Somethin (Bout You) (Album Version), Real Thing (Album Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка
Переиздание на двойном 150-граммовом виниле дебютного студийного альбома знаменитой американской рок-группы Alice in Chains, выпущенного первоначально в 1990 году
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитРок-Острова - Лучшее (4657792368946) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Продано не всЁ (4657819840783) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитИгорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВалерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в Сплит7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитI.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в Сплит8719262024885, Annihilator, Alice In Hell (coloured) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитCooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Brain Salad Surgery (4099964118551) вини...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397838619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Facelift
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
We Die Young (Album Version), Man in the Box, Sea Of Sorrow (Album Version), Bleed The Freak (Album Version), I Can't Remember (Album Version), Love, Hate, Love (Album Version), It Ain't Like That (Album Version), Sunshine (Album Version), Put You Down (Album Version) -, Confusion (Album Version), I Know Somethin (Bout You) (Album Version), Real Thing (Album Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание на двойном 150-граммовом виниле дебютного студийного альбома знаменитой американской рок-группы Alice in Chains, выпущенного первоначально в 1990 году
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4820 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка