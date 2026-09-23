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Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка

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Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка - фото 1
Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка - фото 2
Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Facelift
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626191
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка
4 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397838619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Facelift
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
We Die Young (Album Version), Man in the Box, Sea Of Sorrow (Album Version), Bleed The Freak (Album Version), I Can't Remember (Album Version), Love, Hate, Love (Album Version), It Ain't Like That (Album Version), Sunshine (Album Version), Put You Down (Album Version) -, Confusion (Album Version), I Know Somethin (Bout You) (Album Version), Real Thing (Album Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка

Переиздание на двойном 150-граммовом виниле дебютного студийного альбома знаменитой американской рок-группы Alice in Chains, выпущенного первоначально в 1990 году



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397838619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Facelift
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
We Die Young (Album Version), Man in the Box, Sea Of Sorrow (Album Version), Bleed The Freak (Album Version), I Can't Remember (Album Version), Love, Hate, Love (Album Version), It Ain't Like That (Album Version), Sunshine (Album Version), Put You Down (Album Version) -, Confusion (Album Version), I Know Somethin (Bout You) (Album Version), Real Thing (Album Version)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на двойном 150-граммовом виниле дебютного студийного альбома знаменитой американской рок-группы Alice in Chains, выпущенного первоначально в 1990 году


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4820 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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