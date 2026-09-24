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Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка

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Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка - фото 1
Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка - фото 2
Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Ф.Скляр
Альбом (сингл)
Кровь И Золото
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699170
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка
4 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[4610297804142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Ф.Скляр
Альбом (сингл)
Кровь И Золото
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Вперёд, Друзья, Чёрная Свеча, Рыба-Смерть, Честь По Чести, Команданте Че Эребус И Террор, Учитель, Соломбала, И Снова Май Месяц, Дубинушка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка

В релиз вошли как изданные ранее песни («Эребус и Террор»), так и новинки а также народные песни («Дубинушка»). «Учитель» создан для фильма Андрея Богатырева «Легенда о самбо», а «Черная свеча» записана с рэпером Ричем.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[4610297804142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Ф.Скляр
Альбом (сингл)
Кровь И Золото
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Вперёд, Друзья, Чёрная Свеча, Рыба-Смерть, Честь По Чести, Команданте Че Эребус И Террор, Учитель, Соломбала, И Снова Май Месяц, Дубинушка
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
В релиз вошли как изданные ранее песни («Эребус и Террор»), так и новинки а также народные песни («Дубинушка»). «Учитель» создан для фильма Андрея Богатырева «Легенда о самбо», а «Черная свеча» записана с рэпером Ричем.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Александр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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