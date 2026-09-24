БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка
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В наличииЦена 5 540 руб. 8 150 руб.1385 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
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В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (46200329...
Характеристики
Описание товара БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка
Альбом группы Би-2, записанный с оркестром в 2013 году: 16 композиций в аранжировке Геннадия Корнилова были исполнены Пражским симфоническим оркестром вместе с бессменным дирижёром группы Феликсом Арановским. С момента выхода первого альбома Би-2 с Симфоническим оркестром МВД России прошло три года, за это время в дискографии группы накопилось достаточно студийного материала, чтобы можно было повторить интересный и, без ложной скромности, невероятно успешный творческий эксперимент - записать новую пластинку с оркестром. Теперь альбом "Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra" доступен на виниле. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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