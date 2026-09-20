Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка
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Описание товара Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867364) виниловая пластинка
«Return of the Dream Canteen» знаменует собой выпуск второго альбома Red Hot Chili Peppers в 2022 году, который идет по пятам за платиновым хитом «Unlimited Love», выпущенным в апреле. Это также будет второй альбом группы, спродюсированный Риком Рубином в 2022 году, и он укрепит их репутацию как группы, достигшей своего абсолютного пика, находящейся на гребне неоспоримой творческой волны. «Мы отправились на поиски себя как группы, которой мы каким-то образом всегда были. Просто ради удовольствия мы джемовали и разучивали несколько старых песен. Вскоре мы начали таинственный процесс создания новых песен. Прекрасное вмешательство в химию, которое оказывало нам поддержку сотни раз на этом пути. Как только мы нашли этот скользящий поток звука и изображения, мы просто продолжили добычу. Со временем, превратившимся в резинку на поясе большого нижнего белья, у нас не было причин прекращать писать и раскачиваться. Это было похоже на сон. Когда все было сказано и сделано, наша капризная любовь друг к другу и магия музыки подарили нам больше песен, чем мы знали, что с ними делать. Ну мы разобрались. Два двойных альбома выпущены подряд. Второй из которых так же значим, как и первый, или его следует поменять местами. Return of the Dream Canteen - это все, чем мы когда-либо мечтали стать. Он упакован. Сделано кровью наших сердец, с уважением, Red Hot Chili Peppers».
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Теги товара: Indie
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Теги товара: Indie
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