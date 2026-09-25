Уцененный товар БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние, 735294
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%5 540 руб. 8 150 руб.
В наличии
Код товара: 735294
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5 540 руб. -32%
8 150 руб.
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Коллекция БИ-2
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006010541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Intro, Зажигать, Последний герой, И корабль плывет…, Достучаться до небес, Небо без края (feat. И.Желанная), Скользкие улицы (feat.Brainstorm), Теряю голову, Фламенко, Мой рок-н-ролл (feat. Чичерина), Моя любовь, Медленная звезда (feat Д. Арбенина), Реки, Дурочка, Научи меня быть счастливым (feat.Вельвет), С тобой, Из-за меня (feat. Д.Арбенина), Прощай Берлин, В этом городе (feat.И.Желанная), Варвара, Забери меня (feat. И.Желанная), Небо, Провидение новой луны (feat. Т.Кузнецова), Волки, Полковн
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: 3 пластинки, конверт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Би-2
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006010541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Intro, Зажигать, Последний герой, И корабль плывет…, Достучаться до небес, Небо без края (feat. И.Желанная), Скользкие улицы (feat.Brainstorm), Теряю голову, Фламенко, Мой рок-н-ролл (feat. Чичерина), Моя любовь, Медленная звезда (feat Д. Арбенина), Реки, Дурочка, Научи меня быть счастливым (feat.Вельвет), С тобой, Из-за меня (feat. Д.Арбенина), Прощай Берлин, В этом городе (feat.И.Желанная), Варвара, Забери меня (feat. И.Желанная), Небо, Провидение новой луны (feat. Т.Кузнецова), Волки, Полковн
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: 3 пластинки, конверт
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Теги товара: Би-2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Би-2
Уцененный товар БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 5540 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние