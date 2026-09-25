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Уцененный товар БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние, 735294

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Уценка
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Уценка
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
  • БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
5 540 руб.  8 150 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние
5 540 руб. -32%
8 150 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция БИ-2
filter_none Товар входит в коллекцию БИ-2

Коллекция БИ-2


Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006010541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Intro, Зажигать, Последний герой, И корабль плывет…, Достучаться до небес, Небо без края (feat. И.Желанная), Скользкие улицы (feat.Brainstorm), Теряю голову, Фламенко, Мой рок-н-ролл (feat. Чичерина), Моя любовь, Медленная звезда (feat Д. Арбенина), Реки, Дурочка, Научи меня быть счастливым (feat.Вельвет), С тобой, Из-за меня (feat. Д.Арбенина), Прощай Берлин, В этом городе (feat.И.Желанная), Варвара, Забери меня (feat. И.Желанная), Небо, Провидение новой луны (feat. Т.Кузнецова), Волки, Полковн
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: 3 пластинки, конверт



Теги товара: Би-2

Отзывы о товаре Уцененный товар БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006010541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Intro, Зажигать, Последний герой, И корабль плывет…, Достучаться до небес, Небо без края (feat. И.Желанная), Скользкие улицы (feat.Brainstorm), Теряю голову, Фламенко, Мой рок-н-ролл (feat. Чичерина), Моя любовь, Медленная звезда (feat Д. Арбенина), Реки, Дурочка, Научи меня быть счастливым (feat.Вельвет), С тобой, Из-за меня (feat. Д.Арбенина), Прощай Берлин, В этом городе (feat.И.Желанная), Варвара, Забери меня (feat. И.Желанная), Небо, Провидение новой луны (feat. Т.Кузнецова), Волки, Полковн
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: 3 пластинки, конверт


Теги товара: Би-2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 5540 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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