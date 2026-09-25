БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (4620032912247) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
В наличии
Код товара: 734512
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Коллекция БИ-2
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032912247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Лётчик, Детство, Чёрное солнце, Ля-ля тополя, Философский камень, Виски feat. John Grant, Лайки feat. Тина Кузнецова, Сон про снег feat. Настя Полева, Лунапарк, Деревянные солдаты feat. Настя Полева, Птица на подоконнике (feat. Диана Арбенина, Владимир Шахрин, Настя Полева, Найк Борзов, Тина Кузнецова), Родина.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
350
Описание товара БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (4620032912247) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов. От издателя об этом LP: Альбом «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic orchestra VOL. 2» был записан группой в 2016 году вместе с Пражским симфоническим оркестром. Дирижер - Заслуженный артист России Феликс Арановский. В пластинку вошло 12 песен - хиты Би-2, ранее неиздававшиеся в симфонической аранжировке, которую для альбома сделали Заслуженный деятель искусств России Геннадий Корнилов и Сергей Гаврилов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032912247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Лётчик, Детство, Чёрное солнце, Ля-ля тополя, Философский камень, Виски feat. John Grant, Лайки feat. Тина Кузнецова, Сон про снег feat. Настя Полева, Лунапарк, Деревянные солдаты feat. Настя Полева, Птица на подоконнике (feat. Диана Арбенина, Владимир Шахрин, Настя Полева, Найк Борзов, Тина Кузнецова), Родина.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов. От издателя об этом LP: Альбом «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic orchestra VOL. 2» был записан группой в 2016 году вместе с Пражским симфоническим оркестром. Дирижер - Заслуженный артист России Феликс Арановский. В пластинку вошло 12 песен - хиты Би-2, ранее неиздававшиеся в симфонической аранжировке, которую для альбома сделали Заслуженный деятель искусств России Геннадий Корнилов и Сергей Гаврилов.
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Теги товара: Русский рок, Би-2
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Теги товара: Русский рок, Би-2
БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (4620032912247) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5370 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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