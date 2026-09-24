Motorhead - Everything Louder Than Everyone Else: Hamburg 1998 (4050538464207) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Everything Louder Than Everyone Else: Hamburg 1998
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
В наличии
Код товара: 665563
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538464207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Everything Louder Than Everyone Else: Hamburg 1998
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Iron Fist, Stay Clean, On Your Feet Or On Your Knees, Over Your Shoulder, Civil War, Burner, Metropolis, Nothing Up My Sleeve, I'm So Bad Baby I Don't Care, The Chase Is Better Than The Catch, Take The Blame, No Class, Overnight Sensation, Sacrifice, Born To Raise Hell, Lost In The Ozone, The One To Sing The Blues, Capricorn, Love For Sale, Orgasmatron, Going To Brazil, Death, Bomber, Ace Of Spades, Overkill
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Motorhead - Everything Louder Than Everyone Else: Hamburg 1998 (4050538464207) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Iron Fist, Stay Clean, On Your Feet Or On Your Knees, Over Your Shoulder, Civil War, Burner, Metropolis, Nothing Up My Sleeve, I'm So Bad Baby I Don't Care, The Chase Is Better Than The Catch, Take The Blame, No Class, Overnight Sensation, Sacrifice, Born To Raise Hell, Lost In The Ozone, The One To Sing The Blues, Capricorn, Love For Sale, Orgasmatron, Going To Brazil, Death, Bomber, Ace Of Spades, Overkill
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538464207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Everything Louder Than Everyone Else: Hamburg 1998
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Iron Fist, Stay Clean, On Your Feet Or On Your Knees, Over Your Shoulder, Civil War, Burner, Metropolis, Nothing Up My Sleeve, I'm So Bad Baby I Don't Care, The Chase Is Better Than The Catch, Take The Blame, No Class, Overnight Sensation, Sacrifice, Born To Raise Hell, Lost In The Ozone, The One To Sing The Blues, Capricorn, Love For Sale, Orgasmatron, Going To Brazil, Death, Bomber, Ace Of Spades, Overkill
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Iron Fist, Stay Clean, On Your Feet Or On Your Knees, Over Your Shoulder, Civil War, Burner, Metropolis, Nothing Up My Sleeve, I'm So Bad Baby I Don't Care, The Chase Is Better Than The Catch, Take The Blame, No Class, Overnight Sensation, Sacrifice, Born To Raise Hell, Lost In The Ozone, The One To Sing The Blues, Capricorn, Love For Sale, Orgasmatron, Going To Brazil, Death, Bomber, Ace Of Spades, Overkill
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Motorhead - Everything Louder Than Everyone Else: Hamburg 1998 (4050538464207) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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