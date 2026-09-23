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OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка

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OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Michael Kamen
Альбом (сингл)
The Iron Giant
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647354
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0888072233584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Michael Kamen
Альбом (сингл)
The Iron Giant
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Eye Of The Storm, Hogarth Hughes, Into The Forest, The Giant Wakes, Come And Get It, Cat And Mouse, Train Wreck, You Can Fix Yourselfx, Hand Underfoot, Bedtime Stories, We Gotta Hide, His Name Is Dean, Eating Art, Space Car, Souls Dont Die, Contest Of Wills, The Army Arrives, Annie And Dean, Hes A Weapon, The Giant Discovered, Trance-Former, No Following, The Last Giant Piece
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка

Саунтрек к американскому анимационному фильму 1999 г. Прекрасная музыка от Michael Kamen(а).



Теги товара: Picture Disc, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0888072233584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Michael Kamen
Альбом (сингл)
The Iron Giant
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Eye Of The Storm, Hogarth Hughes, Into The Forest, The Giant Wakes, Come And Get It, Cat And Mouse, Train Wreck, You Can Fix Yourselfx, Hand Underfoot, Bedtime Stories, We Gotta Hide, His Name Is Dean, Eating Art, Space Car, Souls Dont Die, Contest Of Wills, The Army Arrives, Annie And Dean, Hes A Weapon, The Giant Discovered, Trance-Former, No Following, The Last Giant Piece
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Саунтрек к американскому анимационному фильму 1999 г. Прекрасная музыка от Michael Kamen(а).


Теги товара: Picture Disc, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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