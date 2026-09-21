БИ-2 - All The Best vol.1 2024 (4620032917976) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
All The Best vol.1 2024
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 706472
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4 490 руб.
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Коллекция БИ-2
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
All The Best vol.1 2024
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Революция, Дурочка, Сердце, Последний герой, Скользкие улицы feat.Brainstorm Bowie, Зажигать, Вечная, Полковник, Молитва
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара БИ-2 - All The Best vol.1 2024 (4620032917976) виниловая пластинка
Би-2 устроили большой эксперимент, практически полностью перезаписав 10 полюбившихся поклонникам песен из своей ранней дискографии — но таким образом, чтобы каждая песня сохранила своё оригинальное звучание. В альбом вошли 10 песен, выпущенных группой в 2000-2011 годах. Для песен со своего первого альбома группа также записала новые вокальные партии — поскольку студийные записи с первого альбома оказались утрачены. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
All The Best vol.1 2024
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Революция, Дурочка, Сердце, Последний герой, Скользкие улицы feat.Brainstorm Bowie, Зажигать, Вечная, Полковник, Молитва
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Би-2 устроили большой эксперимент, практически полностью перезаписав 10 полюбившихся поклонникам песен из своей ранней дискографии — но таким образом, чтобы каждая песня сохранила своё оригинальное звучание. В альбом вошли 10 песен, выпущенных группой в 2000-2011 годах. Для песен со своего первого альбома группа также записала новые вокальные партии — поскольку студийные записи с первого альбома оказались утрачены. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
БИ-2 - All The Best vol.1 2024 (4620032917976) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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