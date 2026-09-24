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Мумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (4680068805401) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Мумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (4680068805401) виниловая пластинка

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Мумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (4680068805401) виниловая пластинка - фото 1
Мумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (4680068805401) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Похитители Книг
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Мумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (4680068805401) виниловая пластинка - фото 1
  • Мумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (4680068805401) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718310
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (4680068805401) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Похитители Книг
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Такие девчонки, Фламенко Красотки ч. 2Фламенко Красотки ч. 1, Где Такой Я?, Твоя Летняя, Золотые Ворота, Водопады Слез, Зеленый Rocks, Зеленый Rocks Gangster Drive-By Mix, Медведица с участием Linda Leen и Yana Kay, Боксерский Вальс ч. 2 «Карамель», Боксерский Вальс, Боксерский Funky Вальс, Такие Девчонки Android mix, Экстра: Медведица Bestoloch Mix
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Мумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (4680068805401) виниловая пластинка

Завораживающие звуки и неповторимая атмосфера вас ждут на виниловой пластинке "Похитители книг" от группы Мумий Тролль. Этот 5-й студийный альбом поразит вас своей оригинальностью и глубиной музыкальных композиций. Каждая песня на этой пластинке пронизана энергией и талантом музыкантов, создавая неповторимую атмосферу удовольствия от прослушивания. Если вы цените качественную музыку и ищете что-то особенное для вашей коллекции, не упустите возможность купить виниловую пластинку "Похитители книг" от Мумий Тролль

Отзывы о товаре Мумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (4680068805401) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Похитители Книг
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Такие девчонки, Фламенко Красотки ч. 2Фламенко Красотки ч. 1, Где Такой Я?, Твоя Летняя, Золотые Ворота, Водопады Слез, Зеленый Rocks, Зеленый Rocks Gangster Drive-By Mix, Медведица с участием Linda Leen и Yana Kay, Боксерский Вальс ч. 2 «Карамель», Боксерский Вальс, Боксерский Funky Вальс, Такие Девчонки Android mix, Экстра: Медведица Bestoloch Mix
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Завораживающие звуки и неповторимая атмосфера вас ждут на виниловой пластинке "Похитители книг" от группы Мумий Тролль. Этот 5-й студийный альбом поразит вас своей оригинальностью и глубиной музыкальных композиций. Каждая песня на этой пластинке пронизана энергией и талантом музыкантов, создавая неповторимую атмосферу удовольствия от прослушивания. Если вы цените качественную музыку и ищете что-то особенное для вашей коллекции, не упустите возможность купить виниловую пластинку "Похитители книг" от Мумий Тролль
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (4680068805401) виниловая пластинка - купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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